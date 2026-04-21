Камера щёлкает — и вас уже ждут: как в Беларуси штрафы находят водителя быстрее навигатора

Нарушения ПДД в Беларуси фиксируются практически мгновенно, а водителей могут остановить уже на ближайшем посту, рассказал учредитель и идеолог компании "Авторазум", обладатель рекорда Гиннесса за самое длинное автомобильное путешествие в рамках одной страны Алексей Симакин. В эфире программы "Нам по пути" на Pravda.Ru он объяснил, как устроена система контроля на дорогах, и какие штрафы ждут нарушителей.

Белорусские дороги — это не только ровный асфальт, но и строгая дисциплина. Камер фотовидеофиксации здесь много, и каждая из них заранее обозначена. Причём предупреждают не только о стационарных устройствах, но и о временных.

"Даже стоит знак не только на стационарных камерах, но и на временных. То есть у них есть такая история, как с мобильной засадой. Но перед засадой обязательно стоит временный знак", — отметил Алексей Симакин.

Скоростной режим на трассах тоже без "поблажек". Если раньше можно было рассчитывать на небольшой запас, теперь система работает почти без допуска.

"Если ещё до некоторого времени назад можно было ехать с лагом плюс 10, то сейчас этот лаг убрали. Камера штрафует уже буквально за 2-3 км превышения. Написано 120 — надо ехать 120", — сказал Алексей Симакин.

При этом наказание не откладывается "на потом". Информация с камер быстро попадает в систему, и водителя могут остановить уже на ближайшем посту. Там предложат сразу оплатить штраф через терминал.

Размеры штрафов ощутимы. Минимальное взыскание начинается примерно от 1300 рублей, а за серьёзное превышение суммы увеличиваются кратно. Отдельно жёстко наказывают за проезд на красный свет и особенно — за вождение в нетрезвом виде.

"Минимальный штраф — это 45 белорусских рублей. Если превышение больше, сумма растёт в разы. А за серьёзные нарушения — уже десятки тысяч рублей", — пояснил Алексей Симакин.

