Не каждое детское устройство защищает: в машине реально работают только эти два варианта

Запрет на сомнительные устройства для перевозки детей в автомобилях оказался лишь половиной решения, считает эксперт по безопасности дорожного движения Валерий Солдунов. О проблемах регулирования и реальных рисках он рассказал в эфире программы "Нам по пути" на Pravda.Ru.

Тема детской безопасности в автомобиле снова вышла на первый план — правила ужесточили, но вопросов стало не меньше. Речь идёт о так называемых "альтернативах" детским креслам — адаптерах, треугольниках и прочих приспособлениях, которые формально не проходят как полноценные средства защиты.

Как объяснил эксперт, логика проста: либо полноценное кресло, либо бустер — всё остальное не работает так, как обещают продавцы.

"Вот нужно использовать только кресло или бустер. А все остальное — это от лукавого", — сказал Валерий Солдунов.

Бустер — не компромисс, а необходимый переходный вариант: он поднимает ребёнка так, чтобы ремень безопасности проходил правильно и не травмировал шею. Важно не просто пристегнуть ребёнка — ремень должен проходить правильно, от этого и зависит защита.

Однако даже при формальном запрете использования подобных "заменителей" остаётся лазейка — их всё ещё можно купить. И это, по мнению эксперта, подрывает саму идею регулирования.

"Если мы говорим о том, что его использовать нельзя, значит и продавать нельзя тоже. По большому счету", — отметил Валерий Солдунов.

Сейчас этот вопрос вынесен на обсуждение в рамках рабочей группы при общественном совете Минтранса. Эксперты планируют не только уточнить формулировки правил, но и закрыть пробел между запретом использования и свободной продажей таких устройств.

"Список всегда будет дополняться, потому что разные бизнесмены придумают еще какую-нибудь ерунду", — считает Валерий Солдунов.

