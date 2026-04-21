Не каждое детское устройство защищает: в машине реально работают только эти два варианта

Запрет на сомнительные устройства для перевозки детей в автомобилях оказался лишь половиной решения, считает эксперт по безопасности дорожного движения Валерий Солдунов. О проблемах регулирования и реальных рисках он рассказал в эфире программы "Нам по пути" на Pravda.Ru.

Тема детской безопасности в автомобиле снова вышла на первый план — правила ужесточили, но вопросов стало не меньше. Речь идёт о так называемых "альтернативах" детским креслам — адаптерах, треугольниках и прочих приспособлениях, которые формально не проходят как полноценные средства защиты.

Как объяснил эксперт, логика проста: либо полноценное кресло, либо бустер — всё остальное не работает так, как обещают продавцы.

"Вот нужно использовать только кресло или бустер. А все остальное — это от лукавого", — сказал Валерий Солдунов.

Бустер — не компромисс, а необходимый переходный вариант: он поднимает ребёнка так, чтобы ремень безопасности проходил правильно и не травмировал шею. Важно не просто пристегнуть ребёнка — ремень должен проходить правильно, от этого и зависит защита.

Однако даже при формальном запрете использования подобных "заменителей" остаётся лазейка — их всё ещё можно купить. И это, по мнению эксперта, подрывает саму идею регулирования.

"Если мы говорим о том, что его использовать нельзя, значит и продавать нельзя тоже. По большому счету", — отметил Валерий Солдунов.

Сейчас этот вопрос вынесен на обсуждение в рамках рабочей группы при общественном совете Минтранса. Эксперты планируют не только уточнить формулировки правил, но и закрыть пробел между запретом использования и свободной продажей таких устройств.

"Список всегда будет дополняться, потому что разные бизнесмены придумают еще какую-нибудь ерунду", — считает Валерий Солдунов.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Полмиллиона молодых специалистов уезжают каждый год: что выталкивает их за границу
Едете в Беларусь без этой карты — готовьте кошелёк: камеры уже считают штрафы автоматически
Безопасность на бумаге не работает: почему правила перевозки детей требуют пересборки
Детский туризм рассыпался по вагонам: как правила превратили поездки в рискованную игру
Город проверяет на прочность с детства: этот пробел в знаниях превращает прогулку в риск
