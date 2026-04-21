Едете в Беларусь без этой карты — готовьте кошелёк: камеры уже считают штрафы автоматически

Отсутствие обязательной страховки может обернуться серьёзными штрафами для водителей в Беларуси, предупредил основатель компании "Авторазум" Алексей Симакин. В эфире программы "Нам по пути" на Pravda. Ru он объяснил ключевые правила автопутешествия в эту страну.

Беларусь остаётся одним из самых удобных направлений для автопоездок из России: пересечение границы упрощено, а набор документов минимален. Однако это не отменяет строгих требований к водителям.

Главное условие — наличие так называемой "синей карты", аналога ОСАГО для поездок за рубеж. Оформить её можно заранее или по дороге — на границе и крупных заправках.

"Обязательно купите эту карту, потому что за её отсутствие можно здорово платить", — рекомендует Алексей Симакин.

Стоимость полиса относительно невысокая — около 1 300 рублей за две недели, но отсутствие страховки быстро превращает экономию в убытки. В стране работает система автоматической проверки: камеры считывают номер автомобиля и определяют наличие полиса.

"Если полиса нет, штрафы очень серьёзные — могут достигать наших 20 тысяч рублей", — пояснил эксперт.

При въезде, как правило, требуется только внутренний российский паспорт. Но при остановке сотрудниками автоинспекции водитель обязан предъявить полный комплект документов: права, свидетельство о регистрации и страховку.

Отдельное внимание стоит уделить камерам контроля скорости. Их меньше, чем в России, но перед каждой обязательно установлен предупреждающий знак.

Для тех, кто регулярно пересекает границу, существует альтернатива — расширенное российское ОСАГО, действующее на территории Беларуси. Такой вариант обходится примерно на 20 процентов дороже, но избавляет от необходимости оформлять отдельный полис при каждой поездке.

