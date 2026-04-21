Полмиллиона молодых специалистов уезжают каждый год: что выталкивает их за границу

Отток молодых специалистов за границу становится всё более ощутимым, заявила депутат, руководитель рабочей группы по развитию детского и молодёжного туризма Госдумы Наталья Костенко. В эфире программы "Турподход" на Pravda. Ru она объяснила, почему это происходит и как можно изменить ситуацию.

Каждый год значительное число молодых людей выбирает обучение или работу за пределами России. Этот процесс начинается ещё со школы и продолжается после получения диплома.

"Где-то полмиллиона ежегодно уезжает за пределы страны. Либо сразу после школы дети уезжают, либо после окончания университета", — отметила Наталья Костенко.

Она подчеркнула, что зарубежные страны получают уже подготовленных специалистов.

"Америка сама не воспитывает детей. Она просто на готовеньком берёт наших детей, в которых мы вкладываемся", — сказала Наталья Костенко.

Это напрямую отражается на рынке труда: формируется дефицит кадров, особенно в перспективных отраслях.

При этом внутри страны появляются современные образовательные форматы — от агроклассов до кружков робототехники. Но, по мнению депутата, этого недостаточно без понятной траектории развития для молодых людей.

"Нужно, чтобы дети могли поехать на предприятие, в университет, увидеть реальные возможности. У нас есть интересные предприятия, и они готовы принимать этих детей", — подчеркнула Наталья Костенко.

Отдельно она обратила внимание на проблему восприятия профессий. Даже в высококлассных отелях с хорошими условиями труда не хватает сотрудников, поскольку работа там не считается престижной.

Костенко считает, что ситуацию можно изменить, если выстроить более тесное взаимодействие между школами, вузами и работодателями, а также показать молодежи реальные перспективы внутри страны.

