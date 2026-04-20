Безопасность на бумаге не работает: почему правила перевозки детей требуют пересборки

Существующие правила перевозки детей в России требуют пересмотра, считает председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Салдунов. В эфире программы Игоря Моржаретто "Нам по пути" на Pravda. Ru он рассказал, с какими проблемами сталкиваются школы и родители при организации поездок детей.

Тема детской безопасности на дорогах снова вышла на первый план, но не только из-за аварий. Как рассказал Валерий Салдунов, после ряда резонансных ДТП правила перевозки организованных групп ужесточили.

"Если, условно говоря, водитель заболевает за день до выезда, всё отменяется, потому что поменять водителя невозможно", — пояснил эксперт.

Формально это логично: согласование автобуса, маршрута, водителя и сопровождающих — вопрос безопасности. На практике же система стала настолько громоздкой, что школы ищут обходные пути.

Вместо автобусов — метро. И тут возникает другой риск: контроль за детьми в толпе.

"Я когда смотрю — вбегает 30 детей в вагон. И вот не потерять ни одного ребёнка, не забыть его на перроне или в вагоне практически невозможно", — отметил Валерий Салдунов.

Вторая проблема — перевозка детей в личных автомобилях. Здесь ситуация еще тревожнее: половина погибших в ДТП детей находилась в машине с родителями.

"Кресло, в общем, конечно, — это единственное надежное средство, и правила дорожного движения требуют для ребенка до семи лет обязательно иметь кресло", — считает Валерий Салдунов.

Однако даже это правило часто выполняется формально. На рынке полно устройств, которые лишь создают иллюзию защиты. Салдунов обращает внимание на недостатки системы сертификации: формально она существует, но ее эффективность вызывает вопросы. Эксперт видит выход в заимствовании международных стандартов и привлечении автопроизводителей к созданию понятной и строгой системы оценки детских удерживающих устройств.

