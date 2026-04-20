Детский туризм рассыпался по вагонам: как правила превратили поездки в рискованную игру

Система организации детского туризма в России работает с противоречиями, из-за которых осложняется и обеспечение безопасности детей, и работа участников рынка, заявила депутат, руководитель рабочей группы по развитию детского и молодёжного туризма Госдумы Наталья Костенко. В эфире программы "Турподход" на Pravda. Ru она рассказала, как несогласованные правила перевозок и размытые требования к детским программам создают хаос вместо контроля.

Ключевая проблема — отсутствие приоритета для организованных детских групп в поездах. Итог — дети оказываются рассажены по разным вагонам, а сопровождающие физически не могут контролировать ситуацию.

"То есть туроператор соревнуется с обычными потребителями, и у него на десять вагонов в поезде дети сидят в разных местах. То есть как можно обеспечить безопасность ребёнка в этих условиях?" — задаётся вопросом Наталья Костенко.

Вторая болевая точка — замена автобуса в другом регионе. Формально перевозчик должен быстро найти альтернативу, но из-за разной трактовки правил на местах процесс затягивается.

"В одном регионе это так считается, в другом — так. И в итоге страдают от этого дети", — сказала Наталья Костенко.

Есть и системный перекос в регулировании: стационарные лагеря проверяют по максимуму, а "выездные программы" фактически остаются в "серой" зоне.

"У нас здесь лагеря мы всячески закрыли. А вот туроператор может везти, значит, спокойно. И всё это рекламируется под видом как будто лагеря", — подчеркнула Наталья Костенко.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
