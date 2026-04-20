Город проверяет на прочность с детства: этот пробел в знаниях превращает прогулку в риск

Без базовых знаний правил дорожного движения дети оказываются в опасности даже при самой строгой родительской дисциплине. О том, как нужно выстраивать систему обучения и ответственности, рассказал член Общественной палаты Санкт-Петербурга, председатель Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество автомобилистов", руководитель рабочей группы по безопасности перевозок детей при Общественном совете Минстранса РФ Валерий Салдунов в эфире программы "Нам по пути" на Pravda. Ru.

Вопрос безопасности начинается не с запретов, а с системной подготовки. Эксперт подчеркнул, что ответственность лежит прежде всего на родителях, которые часто недооценивают риски. Без экипировки, инструктажа и понимания базовых правил любая техника — от самоката до мотоцикла — превращается в источник опасности.

При этом проблему нельзя решить только на уровне семьи. Салдунов прямо говорит о провале в образовании.

"Правила дорожного движения должны знать все. Это правда. Потому что любой ребенок выходит на улицу, по улице едет автомобиль", — отметил Валерий Салдунов.

Он считает, что в школах должна появиться полноценная система обучения — от детского сада до подросткового возраста. Это не факультатив, а жизненно необходимый навык, который влияет на безопасность каждого.

Такие форматы уже работают: детей учат на специальных площадках, где есть разметка, знаки и даже мини-дороги. Но охват пока точечный — большинство семей до этого просто не дотягивается. Поэтому эксперт предлагает простой и работающий шаг для родителей.

"Лучше отдайте, если вы считаете, что ребенок увлечен, в секцию", — советует Валерий Салдунов.

Такие занятия проходят на закрытых площадках, где дети изучают технику и правила без риска для жизни. В результате формируется не просто интерес, а дисциплина будущего водителя.

