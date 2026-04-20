Детский туризм выпал из правового поля: почему законные поездки исчезают

Система детского туризма в России фактически толкает участников рынка в обход правил, заявила депутат, руководитель рабочей группы по развитию детского и молодёжного туризма Госдумы Наталья Костенко. В эфире программы на Pravda. Ru она объяснила, почему сегодня поездки школьников часто оказываются вне нормального регулирования.

Сложившаяся ситуация выглядит парадоксально: формально требования существуют, но на практике они не работают. В итоге туроператоры оказываются вне системы, а ответственность размывается между родителями и педагогами.

"Получается, что как бы предложения законного нет, то есть туроператоры не имеют доступы в школы. Сами педагоги не возят, и в итоге что мы получаем? Мы получаем, что родители начинают возить группы детей", — сказала Наталья Костенко.

В результате родители берут на себя функции организаторов, оформляют доверенности и сопровождают детей, хотя такая схема не соответствует требованиям. При этом контроль за такими поездками минимальный.

Отдельная проблема — несоразмерные требования к тем, кто пытается работать официально. Например, при организации поездок через РЖД туроператоры сталкиваются с жесткими условиями и штрафами, тогда как неформальные группы этих ограничений избегают.

"Если ты ведёшь группу детей, то ты должен медика везти с собой, ты должен обеспечивать их питанием. А так тот же самый туроператор купил билеты просто на детей отдельно", — отметила Наталья Костенко.

Костенко также указала на более глубокую проблему — отсутствие четкой правовой базы. Даже базовые определения в законодательстве размыты или отсутствуют.

"У нас отсутствует вообще понятийный аппарат. Сейчас детский туризм — это туризм организованной детской группы с руководителем, выполняющих функции их законного представителя. То есть туроператоров тут нет", — резюмировала парламентарий.

