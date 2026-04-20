Дети на питбайках не боятся штрафов: решению проблемы лежит вне запретов

Запретами проблему детей на питбайках не решить, считает председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Салдунов. В эфире программы "Нам по пути" на Pravda. Ru он объяснил, какие меры действительно могут сработать.

Техника меняется быстрее, чем успевают появляться правила — и это главный источник конфликта. То, что вчера казалось странным, сегодня уже норма: электросамокаты, моноколёса, а завтра — новые форматы транспорта, к которым общество ещё не готово.

На этом фоне звучат предложения ужесточить ограничения — например, запретить продажу бензина подросткам или ограничить покупку питбайков. Но Салдунов считает такие меры поверхностными.

"Запретить просто всё сразу — это невозможно. Но мир, он развивается, и вот надо быть честными", — сказал эксперт.

При этом любые запреты легко обходятся. Дети находят способы, взрослые — помогают, иногда даже не осознавая последствий. Упор нужно делать не на запреты, а ответственность. В первую очередь — со стороны родителей.

"Конечно, если сделать наказание необратимым — вот это самое главное", — считает Валерий Салдунов.

При этом он подчёркивает: полностью убрать риск невозможно. Дети всегда будут пробовать границы, как это делали и предыдущие поколения. Задача взрослых — не только объяснять, но и выстраивать понятные рамки, где главным приоритетом остаётся безопасность.

