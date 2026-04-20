Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Дети на питбайках не боятся штрафов: решению проблемы лежит вне запретов

Правда ТВ

Запретами проблему детей на питбайках не решить, считает председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Салдунов. В эфире программы "Нам по пути" на Pravda. Ru он объяснил, какие меры действительно могут сработать.

Техника меняется быстрее, чем успевают появляться правила — и это главный источник конфликта. То, что вчера казалось странным, сегодня уже норма: электросамокаты, моноколёса, а завтра — новые форматы транспорта, к которым общество ещё не готово.

На этом фоне звучат предложения ужесточить ограничения — например, запретить продажу бензина подросткам или ограничить покупку питбайков. Но Салдунов считает такие меры поверхностными.

"Запретить просто всё сразу — это невозможно. Но мир, он развивается, и вот надо быть честными", — сказал эксперт.

При этом любые запреты легко обходятся. Дети находят способы, взрослые — помогают, иногда даже не осознавая последствий. Упор нужно делать не на запреты, а ответственность. В первую очередь — со стороны родителей.

"Конечно, если сделать наказание необратимым — вот это самое главное", — считает Валерий Салдунов.

При этом он подчёркивает: полностью убрать риск невозможно. Дети всегда будут пробовать границы, как это делали и предыдущие поколения. Задача взрослых — не только объяснять, но и выстраивать понятные рамки, где главным приоритетом остаётся безопасность.

Полная запись программы с Валерием Салдуновым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.