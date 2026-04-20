Поездки для детей превратились в дорогой конструктор: где ломается вся схема

Отсутствие единой государственной политики тормозит развитие детского туризма в России, заявила депутат, руководитель рабочей группы по развитию детского и молодёжного туризма Госдумы Наталья Костенко. В эфире программы "Турподход" на Pravda. Ru она объяснила, почему поездки дорожают и становятся менее доступными.

Главная проблема отрасли — размытая ответственность. Разные части детского отдыха распределены между ведомствами: оздоровление — у Минздрава, отдых — у Минпросвещения, туризм — у Минэкономразвития.

"Здесь вообще непонятно, что это такое, да? То есть это просто частный сектор предлагает какие-то услуги. Это никак не связано с воспитательной деятельностью", — отметила Наталья Костенко.

Из-за этого сегмент остаётся узким и экономически слабым. Туроператоры не спешат развивать направление, а рост затрат быстро снижает объёмы поездок.

"Поскольку автобусов сейчас дефицит и железнодорожный транспорт подорожал. То есть у нас РЖД делает упор на повышение комфорта путешествия, соответственно, это уже не плацкартные вагоны, а купейные. Купейные автоматом дороже, и поэтому, конечно, объёмы детского туризма сокращаются", — считает Наталья Костенко.

Даже существующие меры поддержки не меняют ситуацию системно. Они остаются точечными и не формируют устойчивый рынок.

"Поэтому здесь нужны системные меры, действительно, какой-то системный документ", — подчеркнула Наталья Костенко.

