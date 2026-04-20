Дети на ватрушках за машиной становятся заложниками троса: какие ограничения уже обсуждают

Катание детей на ватрушках за автомобилями может закончиться трагедией, предупредил председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Салдунов. О рисках таких развлечений и возможных мерах ответственности он рассказал в эфире программы Игоря Моржаретто "Нам по пути" на Pravda. Ru.

В сети всё чаще появляются ролики, где родители привязывают тюбинги к автомобилям и разгоняются, катая детей.

"Это правда очень опасное веселье. Две секунды — и беда, вот она здесь. И самое страшное, что сами родители убивают своих детей", — сказал Валерий Салдунов.

Эксперт подчёркивает: многое зависит от конкретного человека за рулём. Кто-то тщательно проверяет крепления и скорость, а кто-то действует "на авось".

В профильной рабочей группе уже обсуждали идею ввести наказание за такие действия — по аналогии с перевозкой детей без удерживающих устройств. За это предлагают ввести штрафы до пяти тысяч рублей. Некоторые участники обсуждения предлагают разрешить подобные активности на закрытых площадках, вдали от дорог. Однако Салдунов считает, что даже под контролем родителей риски сохраняются — времени на реакцию может просто не хватить.

Параллельно он привёл пример с питбайками — техникой, которая формально не считается транспортным средством, но способна развивать серьёзную скорость.

"Это спортинвентарь, который можно и нужно использовать на закрытых территориях, но никак не на дорогах общего пользования", — подчеркнул спикер.

Полная запись программы с Валерием Салдуновым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.