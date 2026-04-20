Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Летние каникулы без очередей: что внезапно остановило поток детей в лагеря

Правда ТВ » Турподход

Детский отдых в России теряет устойчивость даже при открытии инфраструктуры, заявила депутат, руководитель рабочей группы по развитию детского и молодёжного туризма Госдумы Наталья Костенко. О проблемах лагерей и причинах снижения спроса она рассказала в эфире программы "Турподход" на Pravda. Ru.

"Лагеря пустовали, в этом году они будут пустовать так же, потому что в основном это госконтракты. За сезон 80, где-то около 90 тысяч детей отдыхали только в Анапе", — отметила Наталья Костенко.

Даже возвращение доступа к пляжам, который раньше был критическим фактором, не гарантирует загрузки. Родители считают деньги, а регионы осторожничают с распределением путевок. В итоге лагеря оказываются в странной ситуации: работать могут, но клиентов меньше.

При этом сами лагеря не спешат поднимать цены — прибыль у них и так небольшая, чтобы рисковать. Костенко подчеркивает, что это один из самых уязвимых сегментов туризма, где любое повышение может окончательно отпугнуть семьи.

"Поэтому, если родители действительно хотят сэкономить и отправить ребёнка отдыхать в лагерь, мне кажется, это лучший способ, потому что лагеря держат цены на уровне 2024 года", — считает Наталья Костенко.

На фоне общего роста стоимости путешествий — от транспорта до размещения — родители чаще выбирают поездки всей семьей или автотуризм. Это меняет структуру спроса и бьет по организованному детскому отдыху.

Проблема, по словам депутата, глубже: нет системного подхода. Впервые Госдума предложила создать отдельный закон для регулирования отрасли, но пока это только рекомендация.

Полная запись программы с Натальей Костенко будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.