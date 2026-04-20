Ставки по ипотеке кусаются, но не смертельно: как пройти без взноса и идеальной кредитной истории

Даже при высокой ставке и неидеальной кредитной истории покупка жилья не всегда становится недостижимой. Эксперт по недвижимости, ипотечный брокер, сооснователь агентства недвижимости "Истоки" Ирина Асоулюк в эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru объяснила, какие схемы сегодня реально работают для покупателей.

Самым доступным способом остаются льготные программы. Семейная ипотека со ставкой около 6% по-прежнему собирает основной спрос. За пределами Москвы открываются IT-ипотека и другие льготные программы. А если человек не проходит ни под одну — можно рассмотреть рассрочки и субсидированные схемы от застройщиков. Там ставка на старте может быть ниже, а разницу банку временно компенсирует девелопер.

"Например, на первые три года — 8%, дальше ставка рыночная — 20%. И здесь огромный плюс то, что на начальный период времени у меня как у заёмщика будет комфорт в выплате платежей", — отметила Ирина Асоулюк.

При этом сумма кредита одобряется сразу — без риска, что условия изменятся. А дальше начинается зона ответственности самого заемщика: через несколько лет ставка вырастет, но рынок может измениться. В таком случае появляется возможность рефинансирования.

Отдельный вопрос — можно ли зайти в ипотеку с проблемной кредитной историей или без первоначального взноса.

"Кредитная история — не приговор. Но когда есть текущая просрочка, тут, естественно, без вариантов", — сказала Ирина Асоулюк.

В остальных случаях многое зависит от политики конкретного банка и подготовки заемщика.

С первоначальным взносом ситуация похожая: без него сложнее, но не невозможно. Правда, выбор объектов сужается, а условия становятся жёстче.

"Будет ограничен выбор застройщиков, будет ограничен выбор проектов", — говорит эксперт.

К этому добавляются дополнительные расходы — страховки, комиссии, и определённую сумму всё равно придётся иметь на руках.

