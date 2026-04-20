Купили сапоги — потеряли квартиру: как ипотека срывается уже после одобрения

Даже после одобрения ипотеки банк может резко изменить решение, предупреждает эксперт по недвижимости, ипотечный брокер, сооснователь агентства недвижимости "Истоки" Ирина Асоулюк. Она объяснила в эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru, почему сделки срываются уже на финише.

Рынок ипотеки сегодня — это не только про клиента, но и про настроение самих банков. По словам Ирины Асоулюк, разброс отказов может быть радикальным: в одном банке — около 30%, в другом — до 80%. Причина проста — внутренняя политика.

"Причина может быть в банке. При прочих равных, вот процент отказов в каком-то банке — 30%, в каком-то — 80. То есть это ещё и внутренняя политика банка", — отметила Ирина Асоулюк.

Банки могут сознательно притормаживать выдачу ипотеки. Иногда это временная мера, иногда — стратегический разворот: продукт просто перестаёт быть приоритетным. В отдельных случаях ужесточаются требования к конкретным категориям заёмщиков.

Но даже одобрение — не гарантия сделки. Предварительное решение — это лишь допуск к следующему этапу, где всё может измениться.

"Получить одобрение банка — это ещё, наверное, даже меньше, чем половина дела. Потому что нужно дойти до сделки. Банк в любой момент может передумать", — считает Ирина Асоулюк.

Финальный контроль может включать повторные проверки и новые документы. Причём отказ может прийти буквально из-за действий самого клиента уже после одобрения.

"Одобрить ипотечный кредит, а потом пойти и купить себе в рассрочку на Wildberries сапоги — такое себе решение. И из-за этого были отказы", — рассказала Ирина Асоулюк.

Отдельная проблема — скорость изменений. Даже профессионалы не всегда успевают за новыми требованиями банков: правила могут поменяться в течение одного дня. Поэтому попытка самостоятельно "вычислить" самый лояльный банк по открытым данным часто теряет смысл — информация устаревает быстрее, чем её успевают проанализировать.

