Ипотека ускользнёт даже с высокой зарплатой: эти ошибки приводят к серии отказов

Даже высокий доход не гарантирует одобрение ипотеки, если упустить детали, которые банки считают критическими. Эксперт по недвижимости, ипотечный брокер, сооснователь агентства недвижимости "Истоки" Ирина Асоулюк в эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru рассказала, как ошибки на старте могут закрыть доступ к кредиту.

Попытка "взять количеством" и отправить заявки сразу в несколько банков работает против заёмщика. У каждого банка свои фильтры и свои "любимые" категории клиентов — от наёмных сотрудников до индивидуальных предпринимателей. Ошибка в анкете или неподходящий пакет документов легко превращает массовую рассылку в серию отказов.

"Если мы отправляем заявку "веером" в 10 банков и что-то неправильно заполняем, то мы рискуем получить 10 отказов. А это уже плохо отразится на кредитной истории", — отметила Ирина Асоулюк.

Подготовка к ипотеке начинается не с подачи заявки, а с ревизии собственной финансовой репутации. Кредитная история может содержать сюрпризы — от технических ошибок до чужих обязательств, записанных по совпадению данных. Такие вещи решаемы, но только если их обнаружить заранее.

Отдельная ловушка — кредитные карты. Даже если ими не пользуются, для банка это уже выданный кредит с потенциальной нагрузкой. Система автоматически закладывает часть лимита в ежемесячные расходы клиента.

"Банк видит все эти кредитные карты как уже выданные кредиты и закладывает в расходы потенциального заёмщика обслуживание этих кредитных карт", — пояснила эксперт.

На практике это может стоить одобрения: при крупном лимите даже "пустые" карты превращаются в десятки или сотни тысяч условных расходов. Решение — не закрывать карты, а корректно снижать лимиты, желательно с помощью специалиста.

