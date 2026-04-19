Мёртвые возвращаются в пикселях: чем оборачивается оживление близких через технологии

Иллюзия может стать спасением от боли утраты, но и ловушкой, если её подпитывают окружающие, отметил кандидат психологических наук, доцент, психолог и психотерапевт Рамиль Гарифуллин. В эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru специалист объяснил, как работает психологическая защита при утрате и что происходит, когда её усиливают извне.

История из Китая — родственники скрыли смерть мужчины и создали его ИИ-клона, с которым пожилая мать общается по видеосвязи — выглядит как сценарий научной фантастики. Но в основе — знакомый психологам механизм.

"Очень часто бывает психологически защитная реакция после горе матерей. У меня недавно только одна такая пациентка была. Она переписывается с якобы уже спокойным сыном", — отметил Рамиль Гарифуллин.

Медик объясняет: мозг способен "собирать" поддерживающую иллюзию, чтобы не рухнуть под тяжестью утраты. Иногда человек сам отказывается принимать факт смерти, и тогда окружающие лишь подыгрывают уже сформировавшейся защите.

"Поэтому многие защищаются отрицанием. Им говорят, что человека нет, он говорит: нет, он есть. Это известная классическая защита", — считает Рамиль Гарифуллин.

Но есть и другой сценарий — когда иллюзию создают намеренно, без внутренней готовности человека к такому самообману. Тогда возникает вопрос не только этики, но и последствий.

"Если же личность уже изначально готова самозаблуждаться в собственном согласии, и этому способствуют и подыгрывают близкие, это часто бывает", — сказал Рамиль Гарифуллин.

Рано или поздно, подчёркивает эксперт, правда всё равно потребует выхода наружу. И тогда перед близкими встаёт куда более сложная задача — аккуратно разрушить созданный мир, не нанеся новый удар.

