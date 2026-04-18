Правда убивает быстрее инфаркта: в каких ситуациях молчание буквально спасает жизнь

Сокрытие тяжелых новостей иногда может быть вопросом жизни и смерти, объяснил кандидат психологических наук, доцент, психолог и психотерапевт Рамиль Гарифуллин. В эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru он раскрыл, когда правда становится опасной, и почему люди сознательно идут на искажение реальности.

"По практике медицинской, по психотерапевтической практике бывают ситуации, когда не рекомендовано сообщать какие-то информации, из которых может произойти инсульт, инфаркт, особенно тогда, когда он уже произошел. Поэтому это серьезное дело", — сказал медик.

Это не попытка "обмануть ради удобства", а способ защитить человека от физического риска. В таких случаях информацию дают постепенно, с подготовкой. Но за пределами медицинской необходимости начинается уже другая территория — психология влияния. Сокрытие фактов, даже из лучших побуждений, эксперт называет формой манипуляции.

"Тогда, когда мы каким-то образом не сообщаем все, что происходит, мы не сообщаем какую-то истину. И вот это всё называется манипуляцией. Манипуляции бывают позитивные, добродетельные", — считает Рамиль Гарифуллин.

По его словам, подобные механизмы сопровождают человека с детства: сначала — чтобы уберечь, потом — чтобы поддержать. И хотя это звучит спорно, именно такие "искажения" иногда помогают человеку пережить удар, который в чистом виде он бы не выдержал.

