Купили фрукты с витаминами — получили с вирусами: как еда переносит скрытые инфекции

Вирусы в продуктах питания могут сохраняться месяцами и оставаться незаметными даже при строгом контроле, предупредил кандидат медицинских наук, врач-педиатр и инфекционист Евгений Тимаков. В эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru специалист объяснил, где именно возникает риск и как действовать родителям, если ребенок все-таки заболел.

Контроль за качеством продуктов для детских учреждений выстроен жестко, но он не всесилен. Евгений Тимаков обращает внимание на вирусы, которые не так просто выявить.

"Что касается вирусных инфекций, то их распознать очень тяжело, и на них исследования, конечно, такие не делают. Поэтому если мы с вами кушаем ягоды, которые на рынке где-то купили, не гарантируем, что там не будет вируса, никакой гарантии нет", — отметил Евгений Тимаков.

Импорт тоже может нести риск: сбор вручную и длительная транспортировка создают условия для переноса инфекции.

"Они устойчиво могут жить месяцами, и приезжая из-за рубежа, где их собирают зачастую руками, тот же самый источник инфекции на югах, может нам перенести эти вирусные процессы", — сказал Евгений Тимаков.

В детском саду же посещение пищеблоков и групп ограничено не из-за бюрократии, а из соображений безопасности: лишние контакты могут только усилить циркуляцию инфекций среди детей. Если ребенок все же заболел, главное — не тянуть время. Быстрая оценка состояния и обращение к врачу становятся критически важными.

"Ни в коем случае нельзя затягивать с вызовом врача, когда появились жалобы. А в первую очередь до появления врача нужно потихонечку давать специальные для оральной регидратации, то есть растворы солевые", — считает Евгений Тимаков.

Он подчеркивает: самолечение здесь — плохая стратегия. Даже привычные симптомы вроде боли в животе могут скрывать куда более серьезные состояния, вплоть до аппендицита.

