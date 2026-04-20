Даже в кризис НАТО не переходит черту: ответ России может изменить масштаб конфликта

Риск прямого столкновения с НАТО сильно преувеличен, считает военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. В эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru он объяснил, почему альянс, по его мнению, избегает эскалации даже в критических ситуациях.

Литовкин предлагает смотреть на поведение НАТО без иллюзий — через призму страха перед ядерной эскалацией.

"НАТО боится Россию, смертельно боится. Потому что у России есть ракетное ядерное оружие", — сказал Виктор Литовкин.

Отсюда, по его логике, и осторожность альянса в украинском конфликте. Эксперт утверждает, что даже возможные удары по объектам в странах Восточной Европы не приведут к прямому военному ответу.

"Если с НАТО мы не будем воевать так же, как мы воюем на Украине, мы будем применять тактическое ядерное оружие", — отметил Виктор Литовкин.

Он напоминает о показательной истории с падением ракеты в Польше. Тогда, несмотря на первоначальные заявления, западные лидеры быстро отказались от версии о российском происхождении удара.

"Почему они так закричали? Потому что надо было как-то реагировать. На русскую ракету надо было специальным образом реагировать", — считает Виктор Литовкин.

Эксперт также указывает на слова бывшего генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что конфликт не должен выходить за пределы Украины. В этой логике, говорит Литовкин, альянс ограничится санкциями и политическими заявлениями, избегая прямого столкновения.

Дополнительный аргумент — исторический опыт. Россия, по его словам, десятилетиями жила под внешним давлением и технологическими ограничениями, но это не помешало ей добиться стратегических успехов.

Полная запись программы с Виктором Литовкиным будет доступна на видеоканале Правда ТВ.