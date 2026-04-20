Европа грозит кулаком, но держится за российский экспорт: почему связь не разрывается

Экономические связи с Европой продолжают работать даже на фоне жесткой политической риторики. Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru объяснил, почему Москва не разрывает ключевые торговые цепочки.

Россия продолжает поставки стратегически важной продукции в Европу, включая сырьё и высокотехнологичные компоненты.

"Мы же до сих пор поставляем в Европу удобрения, мы поставляем в Европу уголь, мы поставляем во Францию титановые конструкции для аэробусов", — отметил Виктор Литовкин.

Речь идёт о системной зависимости глобальной промышленности. Эксперт напомнил, что значительная доля конструкций для крупных авиалайнеров создаётся именно в России, на предприятиях Урала. И это не тот сегмент, который можно быстро заменить.

Обозреватель предложил прагматичное объяснение: доходы от внешней торговли продолжают играть роль в поддержании экономики и социальных обязательств.

В более широком смысле эксперт говорит о противоречии между экономической выгодой и демонстрацией силы. По его мнению, Запад продолжает действовать без серьёзных рисков для себя, поскольку не сталкивается с прямыми последствиями.

