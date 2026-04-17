Уязвимые точки Украины найдены, но не уничтожены: что удерживает Россию от жёсткого шага

Россия располагает информацией о производстве вооружений для Украины за рубежом, но не использует её в полной мере, считает военный обозреватель Виктор Литовкин. О том, почему ответные шаги Москвы остаются ограниченными, и какие цели могли бы стать сигналом Западу, он рассказал в эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru.

По мнению Виктора Литовкина, сама по себе осведомлённость российских спецслужб о цепочках производства и поставок вооружений Украине — не секрет. Вопрос в другом: почему эти знания не перерастают в действия.

"Наши разведчики знали, где делают БПЛА для Украины, где делают комплектующие для Украины. Где находятся сами предприятия в зарубежных странах", — сказал Виктор Литовкин.

Эксперт обращает внимание: западные страны не только участвуют в поставках, но и получают от этого прямую выгоду. По его словам, финансирование идёт из бюджета Евросоюза, а производители охотно включаются в процесс.

"Это говорит о том, что они готовы нажиться на крови сколько угодно", — отметил Виктор Литовкин.

При этом, как считает обозреватель, страха перед ответом России на Западе нет. Причина — отсутствие ощутимых шагов, которые могли бы изменить их расчёты.

"Почему не уничтожен этот вокзал? Почему не уничтожены пограничные переходы железнодорожные? Они до сих пор не уничтожены", — заявил Виктор Литовкин.

Он подчёркивает: речь не идёт об ударах по зарубежным объектам. По его логике, достаточно целей на территории Украины — транспортных узлов, логистики, инфраструктуры, — чтобы продемонстрировать решимость и повлиять на поставки.

