Болгария меняет не только валюту: евро открывает дверь в новую реальность

Переход Болгарии к евро может оказаться не столько экономическим, сколько политическим выбором, считает политолог, заместитель директора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева. Она объяснила в эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru, как выборы в стране связаны с интересами России и Запада.

"Я думаю, что каждый вменяемый человек понимает, что экономика и политика связаны. И переход в зону евро – это означает переход, по сути, под европейское влияние. А насколько это вообще может понравиться нормальному адекватному человеку – большой вопрос", — считает Наталья Макеева.

Она добавила, что идеологический фактор тоже играет роль, и часть общества может воспринимать такой курс крайне настороженно.

Россия также проявляет интерес к выборам в Болгарии, поскольку их исход связан с вопросом военной помощи Украине.

"Для России в этих выборах важно, чтобы победил лидер, который не будет поставлять помощь Украине, и который сделает всё, чтобы и заводы, расположенные на территории страны, прекратили продажу оружия Украине", — отметила Наталья Макеева.

При этом действующий президент Румен Радев, по оценке эксперта, занимает выжидательную позицию.

"Мне кажется, что Радев не будет пока запрещать производство оружия для Украины, а дальше он будет смотреть, как в принципе будет развиваться ситуация в мире", — резюмировала политолог.

