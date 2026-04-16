Лифт работает как часы — но его всё равно остановят: как работает система контроля

Даже рабочий лифт могут внезапно отключить. Как устроен контроль за лифтами, объяснил председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов в эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru.

"Если лифт не получил паспорт безопасности на какой-то определённый промежуток времени, то он будет остановлен Даже если он в работоспособном состоянии", — отметил Сергей Пахомов.

Не только финальный срок службы определяет "судьбу" лифта, а целая система регулярных проверок. В течение всего срока эксплуатации проходят обязательные осмотры и подтверждения безопасности — с чёткими интервалами и закреплённой ответственностью. В этот процесс вовлечены и Ростехнадзор, и прокуратура, а для управляющих компаний предусмотрена ответственность — вплоть до уголовной.

При этом определить "на глаз", опасен ли лифт, практически невозможно. Даже подозрительные звуки не всегда означают поломку, но игнорировать их нельзя.

"Если люди при путешествии на лифте вверх или вниз слышат какие-то звуки, стуки, скрипы, если это беспокоит человека, управляющая компания просто обязана это отработать", — сказал Сергей Пахомов.

Главная точка контакта для жильцов — управляющая компания или ТСЖ. Именно туда нужно обращаться при любых сомнениях. Хотя некоторые идут сразу в жилинспекцию или прокуратуру, базовая обязанность проверки всё равно лежит на управляющей структуре.

Проверить, как соблюдаются требования, можно и самостоятельно — достаточно посмотреть на табличку в кабине или рядом с лифтом. Там указаны даты последнего и следующего обслуживания.

