Политическая буря в Болгарии набирает обороты: слухи отвлекают от главного разворота страны

Слухи о давлении на избирателей в Болгарии выглядят скорее как инструмент политтехнологий, чем отражение реальной ситуации, считает считает политолог, заместитель директора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева. Она рассказала в эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru, как формируется электоральное поведение и чего ждать от позиции Софии по Украине.

"Я сильно сомневаюсь, что кто-то реально в современной Болгарии будет наказывать людей за то, что они пришли и сделали тот или иной выбор. Это немножко попахивает абсурдом", — утверждает Наталья Макеева.

По её мнению, подобные вбросы могут быть рассчитаны на демобилизацию пассивного большинства. Активные группы в таких условиях получают преимущество.

Отдельный вопрос — возможный курс президента Румена Радева по Украине. Здесь ситуация не столь однозначна.

"Если на твоей территории есть завод, который производит оружие для Украины и продаёт оружие на Украину, — это уже серьёзная антироссийская позиция", — отметила Наталья Макеева.

При этом эксперт допускает, что под давлением Евросоюза риторика Софии может стать мягче. Даже примеры стран вроде Венгрии не дают полной уверенности в устойчивости такой линии.

"Мне кажется, что его позиция чисто теоретически под давлением европейцев может начать смягчаться в плане помощи Украине", — сказала Наталья Макеева.

Выборы в других странах ЕС тоже могут играть роль — но скорее для колеблющихся избирателей, чем для тех, кто уже определился. Политические ориентиры в Европе по-прежнему формируются коллективно, и Болгария здесь не исключение.

