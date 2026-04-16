Кнопка нажата, но спокойствия нет: что на самом деле гарантирует работающий лифт

Работающий лифт не всегда гарантирует идеальное состояние, но сигнализирует о допуске к эксплуатации. Как оценивается безопасность подъемников, и что меняется с новым законом об их обслуживании, рассказал председатель комитета Государственной Думы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов в эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru.

"Если лифт работает, если лифт, условно — дверь открываются, он поехал — значит, он допущен как безопасный механизм", — говорит эксперт.

При этом сама система допуска не означает, что устройство в идеальном состоянии — речь идёт о минимально допустимом уровне безопасности. Современные лифты оснащены защитными механизмами, которые снижают риски в случае нештатных ситуаций.

Однако основная проблема, как ни парадоксально, чаще возникает не у старых, а у относительно новых лифтов.

"Но в основном мы фиксируем проблемы на лифтах, установленных 5-6, 7-8 лет назад, на относительно "молодых" лифтах. И это как раз говорит об их некачественном обслуживании", — отметил Сергей Пахомов.

Здесь всё упирается в обслуживание: нужны подходящие инструменты и доступ к запчастям. Без этого даже новый лифт быстро становится источником риска.

Отдельная тема — продление срока службы. Такой механизм существует и применяется через проверки и решения надзорных органов.

"Продлить жизненный цикл лифта можно. Его нельзя там продлить в два раза, но на год, на два, на пять лет реально можно", — уверен Сергей Пахомов.

Ключевое изменение — ужесточение контроля за обслуживанием. Новый закон должен закрыть старую проблему: деньги на содержание лифтов собираются, но расходуются не всегда по назначению.

