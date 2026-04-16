Болгарские выборы пройдут по привычке: знакомый кандидат вырывается вперёд

Бывший президент Болгарии Румен Радев уверенно лидирует в предвыборной гонке, несмотря на затянувшийся политический кризис в стране. О причинах популярности политика рассказала политолог, заместитель директор Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева в эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru.

Болгария подходит к внеочередным выборам с уже привычным чувством дежавю: за последние пять лет это восьмая попытка сформировать устойчивую власть. На этом фоне, как объясняет эксперт, избиратель всё чаще выбирает не нового, а знакомого.

"Человеческая психология такова: то, что знакомо, то, что привычно, то человек и считает лучше", — отметила Наталья Макеева.

Именно эффект узнаваемости играет ключевую роль в высоком рейтинге Румена Радева. При этом эксперт подчёркивает: ожидания общества от него остаются довольно неопределёнными.

"Многие болгары возлагают на него определенные надежды. Но дело в том, что этот человек тоже является возможно, более умеренным, чем некоторые его конкуренты", — считает Наталья Макеева.

Дополнительное напряжение, по мнению политолога, создаёт внешнее вмешательство в выборы, выходящее далеко за рамки информационного влияния.

"Будут активно работать украинские политтехнологи. Есть также мнение, что будут завезены боевики, которые будут совершать провокации", — сказала Наталья Макеева.

На этом фоне, как считает эксперт, единственным кандидатом с выраженной национальной повесткой остаётся лидер партии "Возрождение" Костадин Костадинов, однако его рейтинг пока не отражает этого.

