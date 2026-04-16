В России 100 тысяч лифтов доехали до срока: почему массовых аварий не ждут

Почти 100 тысяч лифтов в России уже выработали свой срок, но это ещё не катастрофично, отметил председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. О масштабах проблемы и источниках её решения он рассказал в эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru.

Российская лифтовая система подошла к рубежу, где возраст техники начал массово давать о себе знать. Это не внезапных поломки, а завершение срока службы, и именно это создаёт нагрузку на отрасль.

"Если быть точным, 99 тысяч с копейками лифтов сегодня "отбегали" свой срок службы и должны быть заменены. Это не значит, что они находятся в нерабочем состоянии, это не значит, что они опасны сегодня в моменте для жизни, но срок их работы подошёл к концу", — отметил Сергей Пахомов.

При этом саму ситуацию он не считает критической. По его оценке, проблема серьёзная, но управляемая — при условии, что темпы работ сохранятся или ускорятся.

"Я бы масштаб этого бедствия преувеличивать бы до каких-то суперкризисных размеров не стал, но для того, чтобы заменить эти лифты в ближайшие четыре года необходимо очень сильно постараться", — сказал Сергей Пахомов.

Срок в четыре года — не случайная цифра. Именно к этому моменту у большей части этих лифтов официально заканчивается допустимый ресурс. Это наследие массовой застройки конца советского и начала постсоветского периода: оборудование вводилось примерно в одно время и теперь синхронно "стареет".

Главный вопрос — деньги. По оценке эксперта суммы действительно крупные, но не столь однозначные, как звучит в публичных обсуждениях.

"Я бы цифры в 600 миллиардов не подтвердил бы. Но то, что они от 300 и выше — это факт, но и нельзя сказать, что этих средств в полной мере нет", — считает Сергей Пахомов.

Финансирование распределяется между несколькими источниками: фондами капитального ремонта, региональными бюджетами и самими собственниками жилья. И здесь кроется самая чувствительная часть проблемы — платить в итоге придётся жильцам.

"Если ваша квартира приватизирована, то это ваш лифт — это часть вашей общей собственности дома. За лифт мы платим с вами сами как собственники", — сказал эксперт.

Регионы могут смягчать нагрузку, добавляя софинансирование, но это уже их решение. В одних субъектах поддержка ощутимая, в других — скромнее.

