В США растёт скрытая сила: религиозное движение заходит в политику и силовые структуры

Военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что религиозные движения в США напрямую связаны с политикой и силовыми структурами. В эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru он объяснил, как Новоапостольская реформация влияет на власть и глобальные процессы.

Юрий Кнутов обратил внимание на роль религиозного фактора в американской политике. По его словам, за последние два десятилетия сформировалось движение, которое вышло далеко за рамки религиозной деятельности.

Новоапостольская реформация — это не отдельная церковь, а сеть протестантских, в основном пятидесятнических групп, объединённых идеей активного влияния на власть и общество через религию.

"Сторонников этого движения порядка трёх миллионов, а поддержку Трампу организовали от 30 до 35 млн сочувствующих", — отметил Юрий Кнутов.

Эксперт подчеркивает, что влияние этого движения заметно в политике. В него входят представители республиканской элиты, а также, как он утверждает, люди из силовых структур.

"Куча конгрессменов, республиканцев и членов правительства Трампа входят в это движение, и самое главное, спецслужбы входят", — сказал Юрий Кнутов.

Идеология движения, по его словам, связана с установлением христианских порядков в нестабильных регионах. На Западе их нередко называют "новыми крестоносцами".

Отдельно Кнутов связал мировую напряженность с технологическим переходом. Он отметил, что развитие искусственного интеллекта требует огромных энергетических ресурсов.

"Искусственному интеллекту нужно гигантское количество электроэнергии. Тот, кто будет управлять искусственным интеллектом, тот будет править миром", — считает Юрий Кнутов.

По его оценке, борьба за ресурсы усиливается, а конфликты становятся частью перехода к новому технологическому укладу. При этом он добавил, что Россия располагает необходимыми ресурсами для прохождения этого периода.

