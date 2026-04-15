Военный эксперт оценил вероятность применения ядерного оружия в конфликте США и Ирана

Сценарий с применением ядерного оружия на Ближнем Востоке остаётся возможным, отметил военный эксперт Юрий Кнутов. О том, как может развиваться конфликт между США и Ираном, он рассказал в эфире программы на Pravda. Ru.

Текущая напряжённость может подтолкнуть США к силовому сценарию, если дипломатия не даст результата. Одним из условий деэскалации является передача Тегераном обогащённого урана.

"Одно из условий заключения мирной сделки — это Иран передаёт 450 кг урана, обогащённого до 60 процентов. Ну, скажу сразу, оружейный уран — это 90 процентов", — отметил Юрий Кнутов.

Эксперт считает, что при отказе Ирана США могут рассмотреть силовой вариант, включая наземную операцию.

"Американцы проверили возможность проведения наземной операции по его захвату и вывозу. На 400 км в глубь территории Ирана они проникли и действовали там энное количество времени и потом назад вернулись", — сказал Юрий Кнутов.

Кнутов подчёркивает: если точные координаты объектов не будут известны, военные могут прибегнуть к крайней мере.

"Здесь остаётся один вариант применения бомбы B61-12  — это ядерная бомба с переменной мощностью от 0,3 до 50 килотонн. Поэтому здесь до 50 килотонн может быть со всеми вытекающими последствиями", — считает эксперт.

Ответ Ирана, по его оценке, также может быть жёстким — вплоть до ударов по ядерной инфраструктуре противников. Это, в свою очередь, способно спровоцировать ответ Израиля и запустить цепную реакцию ударов по атомным объектам региона.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
