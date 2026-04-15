Президент мира не получился: кандидат на замену Трампу уже подрастает в тени

Резкая смена политического тона Дональда Трампа может обернуться для него потерей поддержки, считает политолог Дмитрий Бридже. Эксперт в эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru объяснил, как внешняя политика президента США влияет на внутреннюю.

Политолог считает, что Дональд Трамп оказался в ловушке собственной риторики. Он напоминал избирателям о миротворческих амбициях, но реальность выглядит иначе.

"Он обещал, что прекратит все войны в мире и что будет президентом мира, но пока мы видим обратную риторику", — отметил Дмитрий Бридже.

Эксперт обращает внимание: на этом фоне усиливаются позиции вице-президента Джей Ди Вэнса. Его более мягкий стиль может стать альтернативой для части республиканского электората.

"Вэнс ведёт более мягкую политику и не использует такую жёсткую риторику, как Трамп, поэтому он может рассматриваться как будущий кандидат", — считает Дмитрий Бридже.

Отдельная проблема — внутренние противоречия в самой Республиканской партии. Жёсткая внешняя линия, по мнению политолога, начинает раздражать часть избирателей, которые ждали решения внутренних экономических вопросов.

"Это создаёт внутренний раскол и в Республиканской партии, и среди избирателей, которые ожидали решения экономических проблем внутри США", — подчеркнул Дмитрий Бридже.

Эксперт добавляет: ситуация осложняется ростом цен внутри страны и активным вовлечением США во внешние конфликты. Всё это может повлиять на ход предвыборной кампании и заставить республиканцев пересматривать стратегию.

