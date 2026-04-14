США рисовали красные линии — китайский танкер прошёл как по зебре: почему игра в блокаду сорвалась

Китайский танкер спокойно прошёл мимо американских кораблей в Ормузском проливе, несмотря на угрозы задержания. Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал о причинах такого развития событий в эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru.

США обозначили: суда, связанные с иранской нефтью, будут задерживаться. Но на практике оказалось иначе.

"Китай сказал, что он не будет соблюдать данные требование Соединённых Штатов, и у Китая с Ираном есть свои обязательства торговые, и он будет их выполнять", — отметил Юрий Кнутов.

Причина — в политическом риске. Отношения между Вашингтоном и Пекином и без того напряжены, и любое силовое действие могло бы окончательно их сорвать. При этом ситуация остаётся избирательной. По оценке эксперта, давление на другие страны, включая Индию, вполне может продолжиться.

Отдельный фактор — сам Иран. Его возможности в регионе — это не абстракция, а вполне конкретная военная инфраструктура.

"Иран имеет противокорабельные ракеты. Есть базы, которые находятся либо на островах, либо на побережье, иранском побережье Ормузского пролива", — сказал Юрий Кнутов.

Это глубоко эшелонированная система: подземные туннели, мобильные пусковые установки, быстрая смена позиций. Даже если точку запуска обнаружат и уничтожат, на следующий день всё может повториться с другой позиции.

Именно поэтому сценарий прямого военного давления выглядит крайне рискованным. Высадка десанта или попытка захвата ключевых точек обернётся серьёзными потерями. В таких условиях морская блокада выглядит как промежуточный шаг: давление сохраняется, но до прямого военного столкновения дело не доходит. Но даже эта стратегия даёт сбои, как показал проход китайского танкера.

