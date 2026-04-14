США поставили фильтр на Ормузский пролив: как работает новая схема давления

Ситуация вокруг Ормузского пролива обостряется на фоне заявлений США о контроле над судоходством. Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал в эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru, как могут развёртываться действия американского флота.

История с возможной блокадой Ормузского пролива выглядит как попытка повторить уже знакомую схему давления. По оценке Юрия Кнутова, США действуют по модели, опробованной ранее в других регионах, когда военное присутствие используется для контроля над торговыми потоками.

Эксперт обращает внимание на сам механизм: речь не обязательно о полном перекрытии акватории, а скорее о выборочном контроле. Это означает досмотр, задержание или разворот судов, если они не подчиняются требованиям.

"И здесь было решено разместить корабли на определённом удалении — так, чтобы противокорабельные иранские ракеты не могли повредить американские боевые суда", — отметил Юрий Кнутов.

По его словам, ключевая задача — не столько военное столкновение, сколько экономическое давление. Ограничение прохода танкеров и грузовых судов бьёт по экспортным доходам, а значит — по возможностям страны финансировать внутренние потребности.

"Причём я бы сразу хотел уточнить, морская блокада вообще-то вводится только Советом Безопасности Организации Объединённых Наций", — сказал эксперт.

При этом на практике подобные действия могут выглядеть как силовое принуждение: от предупредительных манёвров авиации до высадки абордажных групп. Формально — контроль, фактически — давление на международную торговлю.

На этом фоне сообщения о том, что отдельные суда всё же проходят пролив без инцидентов, выглядят как сигнал: заявленная "полная блокада" пока остаётся скорее политическим заявлением, чем реализованной реальностью.

Полная запись программы с Юрием Кнутовым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Вечные дороги покрываются трещинами: российские реалии, которые убивают бетон
