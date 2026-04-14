Союз с Израилем превращается в ловушку: США сталкиваются с внутренним расколом

Союз США и Израиля превращается во внутренний вызов для американской политики, считает политолог, эксперт по международным отношениям Дмитрий Бридже. В эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru он объяснил, как религиозные и политические альянсы влияют на курс Вашингтона.

Американская поддержка Израиля давно перестала быть просто внешней политикой — это уже элемент внутренней идеологии. Дмитрий Бридже указывает, что для США Израиль — часть собственной системы безопасности и глобальных интересов.

"Соединённые Штаты Америки считают, что государство Израиль — это часть их национальной безопасности, это часть их интересов в мире", — отметил Дмитрий Бридже.

По его словам, в США сформировалась специфическая связка религиозных и политических сил, где влияние израильского лобби ощущается на уровне Конгресса и обеих партий. Это не просто союз, а отдельная линия развития, которая влияет на решения Вашингтона.

На Ближнем Востоке ситуация только подливает масла в огонь. Политика израильского руководства и идеи вокруг религиозных символов, включая тему Третьего храма, могут спровоцировать серьёзный конфликт.

"Это будет опасная тенденция с точки зрения религиозной войны на территории Ближнего Востока", — считает Дмитрий Бридже.

Внутри самих США нарастает напряжение. Даже среди сторонников Дональда Трампа звучит всё больше критики. Часть консервативного лагеря недовольна тем, как выстраивается поддержка Израиля и как это влияет на внутреннюю повестку.

"Эта критика все больше и больше увеличивается, даже среди тех, кто были ярыми сторонниками президента США", — подчеркнул эксперт.

Бридже обращает внимание: речь уже не о внешней политике как таковой, а о расколе внутри американского общества и республиканской партии. Конфликт проходит не по привычной линии "демократы против республиканцев", а внутри самих идеологических лагерей.

Полная запись программы с Дмитрием Бридже будет доступна на видеоканале Правда ТВ.