Слова Папы Римского задели Трампа за живое: выступление прозвучало как политический укол

Резкая "атака" Дональда Трампа на Папу Римского Льва XIV связана не столько с религиозными разногласиями, сколько с критикой его политики, отметил политолог, эксперт по международным отношениям Дмитрий Бридже. Эксперт по международным отношениям Дмитрий Бридже рассказал в эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru, как реакция президента США объясняется его курсом на Ближнем Востоке и личным стилем.

Поводом для нового витка стало выступление Папы Римского, где он резко осудил войну и призвал отказаться от политики силы. Эти слова многие восприняли как упрек в адрес США и их союзников.

Однако, как объясняет эксперт, подобные заявления неизбежно вызывают жесткую реакцию Трампа — не из-за самой фигуры Папы, а из-за того, что под удар попадает его внешнеполитический курс.

"И, конечно же, Трампу не понравилась позиция Папа Римского Льва XIV. Именно то, связано с политикой США на территории Ближнего Востока, где мы знаем, очень хорошо мы видим некую агрессивную политику со стороны президента США Дональда Трампа по отношению к Ирану", — считает Дмитрий Бридже.

При этом сам формат конфликта, по словам эксперта, вполне привычен: Ватикан выступает с моральной позицией, а Вашингтон действует исходя из собственных интересов.

"С моей точки зрения, конечно, ситуация не очень необычная, когда происходят столкновения между Белым Домом и Ватиканом. Ватикан, который имеет важность в мире для решения многих вопросов, связанных с миром и войной, с другой стороны, также имеет влияние с точки зрения даже политической ситуации в мире", — отметил Дмитрий Бридже.

Отдельно эксперт подчеркивает и личный фактор. Трамп, как политик, не склонен игнорировать критику и часто отвечает на нее максимально жестко, особенно когда речь идет о его образе и обещаниях остановить войны.

Поэтому нынешний конфликт — это не случайная перепалка, а предсказуемая реакция: критика курса США встречает ответ в привычном для Трампа стиле.

