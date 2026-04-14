Дорожное образование уходит под асфальт: где даёт сбой подготовка специалистов

Система высшего образования в дорожной отрасли переживает не лучшие времена, заявил председатель технического комитета ТК 418 "Дорожное хозяйство", президент Ассоциации производителей и потребителей асфальтобетонных смесей РОСАСФАЛЬТ, кандидат технических наук, преподаватель Академии дорожного хозяйства в Российском университете транспорта Николай Быстров. О том, почему уровень подготовки специалистов резко снизился и как это связано с реформами, он рассказал в эфире программы "Нам по пути" на Pravda. Ru.

"После введения бакалавриата фактически уровень образования упал колоссально по всем направлениям, в том числе, естественно, по дорожному", — считает эксперт.

Отдельный удар пришёлся по профильным специальностям. Теперь дорожники учатся в рамках объединенного направления "строительство".

"Была уничтожена специальность "Мосты и транспортные туннели". Её просто вообще не существует в стране. И не существует специальности "Автомобильные дороги"", — сказал Николай Быстров.

Формально специалистов готовят десятки вузов, но реальная картина, по словам эксперта, далека от оптимистичной.

"Сегодня вы не угадаете, в каком количестве вузов готовят дорожников. В большинстве из них назвать это дорожным образованием нельзя в принципе", — подчеркнул Николай Быстров.

Проблема усугубляется тем, как формируются учебные программы. В отличие от советской системы с типовыми стандартами, сейчас вузы сами пишут содержание обучения. В итоге, как отметил эксперт, это делают преподаватели, которые зачастую не вовлечены в профессиональное сообщество и не следят за актуальными изменениями отрасли.

Статистика, приведённая Быстровым, выглядит показательно: за несколько лет на крупнейших профильных конференциях из тысяч участников нашлось лишь два доклада от вузов. Это означает, что значительная часть преподавателей просто не участвует в обсуждении современных технологий и нормативов.

Отсюда и последствия: выпускники приходят в отрасль с устаревшими знаниями.

"Мы фактически получаем, что сегодня приходят в дорожную отрасль люди, которых надо практически полностью переучивать", — заявил Николай Быстров.

Сейчас профильные ведомства пытаются изменить ситуацию и вернуть контроль над качеством подготовки специалистов. Однако, как следует из слов эксперта, проблема носит системный характер и требует серьёзного пересмотра подходов к образованию.

Полная запись программы с Николаем Быстровым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Новости Все >
Еда в космосе оказалась под вопросом: один эксперимент приблизил ответ для дальних миссий
Еда в космосе оказалась под вопросом: один эксперимент приблизил ответ для дальних миссий
Вечные дороги покрываются трещинами: российские реалии, которые убивают бетон
Вечные дороги покрываются трещинами: российские реалии, которые убивают бетон
Рыбы слетали в космос — и превратились в креветок: почему Земля встретила их как чужих
Рыбы слетали в космос — и превратились в креветок: почему Земля встретила их как чужих
Дороги без рабочих — уже реальность: российские технологии, которые уже вышли на мировой уровень
Дороги без рабочих — уже реальность: российские технологии, которые уже вышли на мировой уровень
Дорога судит иначе: привычные обвинения в ДТП с мотоциклами не выдерживают проверки статистикой
Дорога судит иначе: привычные обвинения в ДТП с мотоциклами не выдерживают проверки статистикой
