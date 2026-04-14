Вечные дороги покрываются трещинами: российские реалии, которые убивают бетон

Цементобетонные дороги не оправдывают ожиданий долговечности, заявил председатель технического комитета ТК 418 "Дорожное хозяйство", президент Ассоциации производителей и потребителей асфальтобетонных смесей РОСАСФАЛЬТ, кандидат технических наук, преподаватель Академии дорожного хозяйства в Российском университете транспорта Николай Быстров. В эфире программы Игоря Моржаретто "Нам по пути" на Pravda. Ru он объяснил, почему в России нецелесообразно использовать такие покрытия.

Миф о "стране бетонных дорог" в США, по словам эксперта, разбивается о статистику.

"На сегодняшний день в Соединённых Штатах дорог с цементобетонным покрытием, их протяжённость составляет около 6 процентов, — отметил Николай Быстров.

В городах доля чуть выше, но в целом она сопоставима с российской. Причина в том, что бетон кажется прочным, но в реальности ведёт себя сложнее. Пример — трасса М-4 "Дон", где бетонные участки пришлось перекрывать асфальтом уже через несколько лет из-за колеи, образованной шипованной резиной. Вместо "вечной дороги" получилась конструкция с дополнительными проблемами.

Отдельная "боль" — климат и привычки водителей.

"Шипованная резина у нас в стране — беда полная, да? И она съедает цементобетон точно так же, как асфальтобетон", — считает Николай Быстров.

Поэтому оптимальным решением остаются прочные основания и гибкое покрытие. Использование минеральных вяжущих и асфальтобетона позволяет добиться большей долговечности без лишних затрат и сложных технологий.

