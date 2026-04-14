Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Дороги без рабочих — уже реальность: российские технологии, которые уже вышли на мировой уровень

Дорожная отрасль переживает заметную технологическую трансформацию. Председатель технического комитета ТК 418 "Дорожное хозяйство", президент Ассоциации производителей и потребителей асфальтобетонных смесей РОСАСФАЛЬТ, кандидат технических наук, преподаватель Академии дорожного хозяйства в Российском университете транспорта Николай Быстров в эфире программы "Нам по пути" на Pravda. Ru рассказал, какие решения уже вышли на уровень мировых стандартов.

Российское дорожное хозяйство за последние годы не просто обновило нормативную базу — оно фактически выстроило систему, которая требует максимального качества на всех этапах. Речь идёт о сотнях стандартов, которые опираются на международный опыт, но переработаны с учётом российских условий.

"Создана современнейшая нормативная база дорожного хозяйства — порядка 490 стандартов, которые требуют выполнять работы на самом высоком уровне, который в мире вообще есть", — отметил Николай Быстров.

Но главное сейчас — не бумаги, а технологии. Отрасль активно внедряет автоматизацию, причём не в тестовом режиме, а уже на практике. На Международной выставке "Дорога-2025"в Минеральных Водах показали беспилотную укладку асфальта.

"Асфальтоукладчик и два катка работали в беспилотном режиме. Программный продукт увязывал три машины в единое целое", — рассказал Николай Быстров.

Следующий шаг — удалённое управление. Оператор может находиться за сотни километров и при этом управлять тяжёлой техникой. Это открывает новые возможности для организации работ на крупных стройках.

"Совсем не обязательно на каждом иметь машиниста. Один или максимум два человека могут этим отрядом катков управлять", — пояснил Николай Быстров.

Такие решения, как подчеркнул эксперт, удалось реализовать всего за восемь месяцев. Причём это не разовая демонстрация, а направление, которое уже активно развивается и готово к масштабированию.

Отдельно он отметил развитие материалов. Например, полимерно-битумные вяжущие, которые улучшают свойства асфальта, за последние годы стали массовым инструментом.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Новости Все >
Рыбы слетали в космос — и превратились в креветок: почему Земля встретила их как чужих
Дорога судит иначе: привычные обвинения в ДТП с мотоциклами не выдерживают проверки статистикой
Забытые маршруты регионов: почему поездка в соседний поселок требует вездехода или самосвала
Вирусные ролики создали миф о безумных гонках: мотоциклисты живут совсем в другом ритме
Дороги в России перестали быть главной болью: за этим успехом скрывается новый вызов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.