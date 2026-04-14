Дороги без рабочих — уже реальность: российские технологии, которые уже вышли на мировой уровень

Дорожная отрасль переживает заметную технологическую трансформацию. Председатель технического комитета ТК 418 "Дорожное хозяйство", президент Ассоциации производителей и потребителей асфальтобетонных смесей РОСАСФАЛЬТ, кандидат технических наук, преподаватель Академии дорожного хозяйства в Российском университете транспорта Николай Быстров в эфире программы "Нам по пути" на Pravda. Ru рассказал, какие решения уже вышли на уровень мировых стандартов.

Российское дорожное хозяйство за последние годы не просто обновило нормативную базу — оно фактически выстроило систему, которая требует максимального качества на всех этапах. Речь идёт о сотнях стандартов, которые опираются на международный опыт, но переработаны с учётом российских условий.

"Создана современнейшая нормативная база дорожного хозяйства — порядка 490 стандартов, которые требуют выполнять работы на самом высоком уровне, который в мире вообще есть", — отметил Николай Быстров.

Но главное сейчас — не бумаги, а технологии. Отрасль активно внедряет автоматизацию, причём не в тестовом режиме, а уже на практике. На Международной выставке "Дорога-2025"в Минеральных Водах показали беспилотную укладку асфальта.

"Асфальтоукладчик и два катка работали в беспилотном режиме. Программный продукт увязывал три машины в единое целое", — рассказал Николай Быстров.

Следующий шаг — удалённое управление. Оператор может находиться за сотни километров и при этом управлять тяжёлой техникой. Это открывает новые возможности для организации работ на крупных стройках.

"Совсем не обязательно на каждом иметь машиниста. Один или максимум два человека могут этим отрядом катков управлять", — пояснил Николай Быстров.

Такие решения, как подчеркнул эксперт, удалось реализовать всего за восемь месяцев. Причём это не разовая демонстрация, а направление, которое уже активно развивается и готово к масштабированию.

Отдельно он отметил развитие материалов. Например, полимерно-битумные вяжущие, которые улучшают свойства асфальта, за последние годы стали массовым инструментом.

