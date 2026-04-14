Дороги в России перестали быть главной болью: за этим успехом скрывается новый вызов

Удовлетворённость дорогами в России достигла исторического максимума, заявил председатель технического комитета ТК 418 "Дорожное хозяйство", президент Ассоциации производителей и потребителей асфальтобетонных смесей РОСАСФАЛЬТ, кандидат технических наук, преподаватель Академии дорожного хозяйства в Российском университете транспорта Николай Быстров. С чем это связано и какие риски сохраняются, эксперт рассказал в эфире программы Игоря Моржаретто "Нам по пути" на Pravda. Ru.

Российские дороги, которые долгое время критиковали, начали получать более высокие оценки от самих пользователей. По словам Николая Быстрова, это результат системной работы последних лет.

"Сегодня впервые в истории нашего отечества примерно 59 процентов населения удовлетворены состоянием дорог. Такого не было никогда. Несколько лет назад впервые был достигнут предел в 50 процентов", — отметил Николай Быстров.

Рост показателя связан с увеличением финансирования и обновлением нормативной базы в дорожной отрасли. Это позволило улучшить качество покрытия и повысить общий уровень инфраструктуры.

Однако у этой динамики есть и обратная сторона. Россия остаётся страной с огромной территорией и относительно небольшой протяжённостью дорог.

"В Индии, в Соединённых Штатах протяжённость автомобильных дорог за 6 млн км, у нас с вами 1,5 млн при огромнейшей территории", — пояснил Николай Быстров.

На этом фоне нагрузка на бюджет остаётся высокой, а приоритеты приходится расставлять особенно внимательно. Эксперт отметил, что в последние годы начала проявляться новая проблема.

"Отрасль стала ощущать недостаток средств на содержание автомобильных дорог. Это тревожная тенденция", — считает Николай Быстров.

По его словам, масштабные проекты, такие как строительство новых магистралей, требуют значительных вложений, и важно не допустить снижения качества уже существующей сети. Сейчас профильные ведомства ищут баланс между развитием и сохранением инфраструктуры.

