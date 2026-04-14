Полёты к другим планетам тормозят не ракеты: слабое место нашли на Земле

Разговор о будущем космоса неожиданно упёрся в проблемы науки и образования на Земле, рассказала профессор, доктор биологических наук Галина Нечитайло. В эфире программы "Клуб главного редактора" на Pravda. Ru она объяснила, как кадровый разрыв и сомнительные технологии могут повлиять на будущее отрасли.

Галина Нечитайло, проработавшая десятилетия в РКК "Энергия", описала ситуацию в отрасли без прикрас: смена поколений оказалась болезненной. По её словам, после ухода опытных специалистов образовался ощутимый провал, который пока лишь частично закрывают молодые кадры.

При этом она подчёркивает: талантливая молодёжь есть, но система подготовки вызывает вопросы.

"Есть очень талантливые люди, ребята есть очень талантливые. Но сейчас, можно сказать, такой вот пробел", — отметила Галина Нечитайло.

Отдельно эксперт затронула тему образования, указав на перекос в сторону тестирования.

"ЕГЭ по биологии — это две разные вещи с самой биологией", — сказала Галина Нечитайло.

Не менее резко она высказалась о моде на биотехнологии, в частности — о применении стволовых клеток. По её словам, вокруг этой темы накопилось слишком много рисков и ошибок.

"Стволовые клетки… если неправильно пробу отобрал, у тебя потом начинается новообразование, рак", — считает Галина Нечитайло.

Несмотря на критику текущих процессов, учёный не ставит под сомнение стратегическую необходимость развития космоса. Освоение других планет, по её мнению, — не фантазия, а долгосрочная задача человечества, особенно на фоне нарастающих природных катаклизмов.

Полная запись программы с Галиной Нечитайло будет доступна на видеоканале Правда ТВ.