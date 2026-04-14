Марсианская миссия выглядит готовой: дорога к планете упирается в барьер, который не обойти

Длительный полёт на Марс может оказаться смертельно опасным для человека, считает профессор, доктор биологических наук, лауреат Государственной премии СССР Галина Нечитайло. В эфире программы "Клуб главного редактора" на Pravda. Ru она объяснила, какие угрозы делают такие миссии пока недостижимыми.

Разговор о колонизации Марса сегодня часто звучит как вопрос техники и амбиций, но биология здесь ставит жёсткие ограничения. Главная проблема — не расстояние, а радиация, которая сопровождает человека на всём пути.

"Сейчас на Марс лететь полтора года. За полтора года человек превращается в биомассу", — считает Галина Нечитайло.

По её словам, в условиях открытого космоса организм получает дозы излучения, с которыми невозможно справиться даже при современном уровне медицины и защиты.

"Они получают поглощенную дозу, 500 рентген. Для человека 400 — это уже смертельно", — отметила эксперт.

Даже рекордные сроки пребывания космонавтов на орбите не могут служить аргументом в пользу межпланетных миссий. Орбитальные станции всё же находятся под защитой магнитного поля Земли, тогда как полёт к Марсу проходит в куда более агрессивной среде.

"Нас здесь защищает атмосфера, а когда он летит полтора года — это совсем другие излучения", — пояснила Нечитайло.

Идеи о прорывных двигателях, способных резко сократить время перелёта, пока остаются на уровне концепций. Без этого любые разговоры о колонизации выглядят скорее как научная фантастика, чем реальный проект.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
