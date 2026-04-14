Рыбы слетали в космос — и превратились в креветок: почему Земля встретила их как чужих

После полётов в невесомости живые организмы могут терять базовые функции, рассказала профессор, доктор биологических наук, лауреат Государственной премии СССР Галина Нечитайло. В эфире программы "Клуб главного редактора" на Pravda. Ru она объяснила, как космическая среда влияет на рыбу, растения и даже грибы.

Даже такие простые организмы, как гуппи, после пребывания в невесомости меняются до неузнаваемости.

"И многие рыбки, значит, потеряли способность плавать. Потому что в невесомости не нужно. В невесомости не нужен воздушный пузырь", — отметила Галина Нечитайло.

Возвращение на Землю не исправляет ситуацию автоматически. Рыбы, лишившиеся привычных механизмов плавучести, фактически перестраивают своё поведение.

"Вернулись на землю, они стали как креветки. Они начали только ползать по дну аквариума", — сказала Галина Нечитайло.

Учёный подчёркивает: организм адаптируется под среду, и если функция перестаёт быть нужной, она может исчезнуть. Обратный процесс — куда сложнее и иногда требует вмешательства.

Эксперименты в космосе касаются не только животных. В советских программах изучали и воздействие радиации на растения и грибы. Нечитайло вспоминает, что специальные подложки позволяли буквально "увидеть" следы космических частиц: поражённые семена не прорастали, в то время как неповреждённые сохраняли жизнеспособность.

Эти исследования легли в основу более масштабных биологических проектов, часть которых позже была передана другим странам.

Полная запись программы с Галиной Нечитайло будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Новости Все >
Дороги без рабочих — уже реальность: российские технологии, которые уже вышли на мировой уровень
Дороги без рабочих — уже реальность: российские технологии, которые уже вышли на мировой уровень
Дорога судит иначе: привычные обвинения в ДТП с мотоциклами не выдерживают проверки статистикой
Дорога судит иначе: привычные обвинения в ДТП с мотоциклами не выдерживают проверки статистикой
Забытые маршруты регионов: почему поездка в соседний поселок требует вездехода или самосвала
Забытые маршруты регионов: почему поездка в соседний поселок требует вездехода или самосвала
Вирусные ролики создали миф о безумных гонках: мотоциклисты живут совсем в другом ритме
Вирусные ролики создали миф о безумных гонках: мотоциклисты живут совсем в другом ритме
Дороги в России перестали быть главной болью: за этим успехом скрывается новый вызов
Дороги в России перестали быть главной болью: за этим успехом скрывается новый вызов
