Хлопок, которого никогда не было на Земле: космос однажды превратил провал в рекорд

Эксперименты с растениями в космосе едва не закончились провалом, но привели к неожиданному прорыву, рассказала профессор, доктор биологических наук Галина Нечитайло. В эфире программы "Клуб главного редактора" на Pravda. Ru она объяснила, как советские космонавты смогли вырастить уникальный хлопок в экстремальных условиях.

История началась не с лаборатории, а с почти мёртвой орбитальной станции. Температура внутри опускалась до минусовых значений, техника отказывала, а люди работали буквально на износ.

"Это был самый, можно сказать, в мире героический подвиг, когда два космонавта полетели на станцию, на которую температура была -7…-10", — рассказала Галина Нечитайло.

Станцию удалось вернуть к жизни, но растения в этих условиях вели себя как капризные пассажиры: погибали, не приживались, не давали результата. Хлопок пришлось "перезапускать" несколько раз.

Решающим стал третий цикл. Растения не просто выжили — они прошли полный жизненный путь, что долго считалось практически недостижимым в космосе. И именно тогда эксперимент перестал быть просто научным — он стал селекционным открытием.

"И вот когда эти растения выросли, оказалось, что у одного растения длина волокна выше всех существующих сортов в мире", — сказала Галина Нечитайло.

Работа велась в закрытой системе "Фитон" — компактной камере, где условия приходилось создавать с нуля. Ни пшеница, ни салаты, ни редис такого результата не дали. Хлопок оказался самым выносливым и, как выяснилось, самым перспективным.

Эксперимент доказал главное: растения способны проходить полный цикл развития вне Земли. Это уже не теория для будущих лунных баз, а практический результат, пусть и добытый через холод, сбои и десятки неудач.

