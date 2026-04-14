Еда в космосе оказалась под вопросом: один эксперимент приблизил ответ для дальних миссий

Первые космические эксперименты с живыми организмами долго не давали ощутимого результата, рассказала профессор, доктор биологических наук Галина Нечитайло. О том, как СССР пытался вырастить растения в невесомости, она сообщила в эфире программы "Клуб главного редактора" на Pravda. Ru.

Советская космическая биология начиналась не с громких прорывов, а с осторожных попыток понять: вообще можно ли что-то вырастить за пределами Земли. В дело шли бактерии, сухие семена и простейшие организмы, но ощутимого эффекта долго не было.

"Живые существа в виде бактерий. Бактерии, сухие семена, но можно сказать, что результатов там никаких не было получено", — отметила Галина Нечитайло.

Перелом наступил в 1970 году во время полета "Союз-9". Это была первая по-настоящему длительная миссия — 18 суток, и именно тогда ученые начали системно работать с растениями и простыми живыми организмами в космосе.

"Это первый длительный полет, восемнадцать суток. "Союз-9" в 1970 году", — рассказала Галина Нечитайло.

На борту уже находились не только микроорганизмы, но и более сложные формы жизни: рыбы, картофель и первые растения. Их выращивали в специальных контейнерах, приспособленных к условиям невесомости.

Главная задача была не академической — речь шла о выживании человека в долгих космических миссиях. Космонавтам нужно питание, которое нельзя бесконечно возить с Земли.

"Должно быть воспроизводство. И главная цель — это вот было вырастить, например, любые растения", — считает Галина Нечитайло.

Однако даже при таком подходе результат не пришёл быстро. Чтобы добиться полного цикла — от семени до семени — потребовались годы. Первый успешный эксперимент с арабидопсисом удалось завершить только к 1978 году.

Это был не просто научный успех, а доказательство: автономная биологическая система в космосе возможна. А значит, и длительные полеты — не фантастика.

