Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Дорога судит иначе: привычные обвинения в ДТП с мотоциклами не выдерживают проверки статистикой

Независимый эксперт Роман Ситников объяснил, кто чаще становится причиной аварий с мотоциклистами и где скрывается главная опасность. В эфире программы Игоря Моржаретто "Нам по пути" на Pravda. Ru специалист разобрал типичные сценарии ДТП и дал советы новичкам.

Разговор о мотоциклетной аварийности обычно начинается с обвинений в адрес самих байкеров — якобы они переоценивают себя и не чувствуют дорогу. Но статистика, как поясняет эксперт, упрямо указывает на другую сторону.

"То есть автомобиль, который должен был увидеть и пропустить мотоцикл, этого не сделал и подставил свой борт при повороте. То есть это прям доминирующее большинство аварий во всем мире, не только в России", — отметил Роман Ситников.

Речь идет о классической ситуации: встречный автомобиль поворачивает налево и не замечает мотоцикл. Причем это происходит даже при небольшой скорости — проблема не всегда в агрессии байкера, а в банальной "слепоте" или спешке водителя машины.

Тем не менее, эксперт не снимает ответственности и с самих мотоциклистов. Он советует регулярно "перезагружать" навыки: выезжать на площадку, тренировать торможение, разгон и поведение техники на разных покрытиях. Даже многолетний стаж не отменяет необходимости вспомнить базу после перерыва.

Отдельный акцент — на экипировке. Здесь компромиссов быть не может.

"Это не автомобиль, у тебя нет защитной капсулы, поэтому если ты падаешь, у тебя контакт головы с асфальтом. Если нет нормального шлема, он заканчивается плачевно в большей части случаев", — считает Роман Ситников.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.