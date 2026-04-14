Вирусные ролики создали миф о безумных гонках: мотоциклисты живут совсем в другом ритме

Мотоциклы в городском потоке чаще оказываются инструментом мобильности, а не экстрима, отметил независимый эксперт Роман Ситников. В эфире программы Игоря Моржаретто "Нам по пути" на Pravda. Ru он объяснил, как формируется искаженное восприятие мотоциклистов.

Образ мотоциклиста в массовом сознании давно уехал в сторону крайностей — и, как считает Роман Ситников, во многом благодаря вирусным роликам. В реальности все куда прозаичнее: большинство людей используют мотоцикл как удобный городской транспорт.

"Ты выбираешь маршрут, получаешь удовольствие от поездки, и при этом довольно быстро по сравнению с автомобилем или общественным транспортом добираешься до работы", — отметил Роман Ситников.

По его словам, мотоцикл дает водителю гибкость: можно менять маршруты, избегать пробок и не застревать в одной и той же дорожной рутине. Это не про показательные трюки, а про повседневную практичность.

При этом громкие случаи, которые попадают в соцсети, создают перекос в восприятии. Экстремальные заезды собирают просмотры, вызывают бурные реакции — и в итоге формируют ложное ощущение, будто так ездят все.

Эксперт подчеркивает: мотоцикл требует другого уровня восприятия пространства. В отличие от автомобиля, здесь водитель постоянно работает с балансом, наклонами и траекторией движения.

"На мотоцикле [...] ты не статичен относительно пространства, у тебя транспорт наклоняется вправо-влево", — пояснил Роман Ситников.

Именно эта динамика делает управление сложнее и требует большей дисциплины. Но для тех, кто освоил технику, мотоцикл становится не только средством передвижения, но и способом по-новому ощущать город.

