Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Вирусные ролики создали миф о безумных гонках: мотоциклисты живут совсем в другом ритме

Мотоциклы в городском потоке чаще оказываются инструментом мобильности, а не экстрима, отметил независимый эксперт Роман Ситников. В эфире программы Игоря Моржаретто "Нам по пути" на Pravda. Ru он объяснил, как формируется искаженное восприятие мотоциклистов.

Образ мотоциклиста в массовом сознании давно уехал в сторону крайностей — и, как считает Роман Ситников, во многом благодаря вирусным роликам. В реальности все куда прозаичнее: большинство людей используют мотоцикл как удобный городской транспорт.

"Ты выбираешь маршрут, получаешь удовольствие от поездки, и при этом довольно быстро по сравнению с автомобилем или общественным транспортом добираешься до работы", — отметил Роман Ситников.

По его словам, мотоцикл дает водителю гибкость: можно менять маршруты, избегать пробок и не застревать в одной и той же дорожной рутине. Это не про показательные трюки, а про повседневную практичность.

При этом громкие случаи, которые попадают в соцсети, создают перекос в восприятии. Экстремальные заезды собирают просмотры, вызывают бурные реакции — и в итоге формируют ложное ощущение, будто так ездят все.

Эксперт подчеркивает: мотоцикл требует другого уровня восприятия пространства. В отличие от автомобиля, здесь водитель постоянно работает с балансом, наклонами и траекторией движения.

"На мотоцикле [...] ты не статичен относительно пространства, у тебя транспорт наклоняется вправо-влево", — пояснил Роман Ситников.

Именно эта динамика делает управление сложнее и требует большей дисциплины. Но для тех, кто освоил технику, мотоцикл становится не только средством передвижения, но и способом по-новому ощущать город.

Полная запись программы с Романом Ситниковым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.