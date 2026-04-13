Питбайки без правил с самого старта: как игрушка превратилась в проблему на дорогах

Увлечение питбайками из локального тренда превратилось в устойчивое явление, считает независимый эксперт Роман Ситников. В эфире программы "Нам по пути" на Pravda. Ru он объяснил, чем это оборачивается на практике.

"На самом деле, если мода держится много лет, это уже тренд. Это не сиюминутная мода", — отметил Роман Ситников.

По его словам, техника массово ввозится в страну под видом спортинвентаря — без статуса полноценного транспорта. Это позволяет обходить строгие требования, но создаёт серую зону, где нет ни чёткого контроля, ни понятных правил.

"Если сказать, что более 300 тысяч везли в прошлом году, то точно угадаешь. Объемы огромные", — сказал эксперт.

При таких масштабах аварии неизбежны, хотя в относительных цифрах они не выглядят катастрофой. Но главная проблема — не статистика, а отсутствие подготовки у тех, кто садится за руль.

"Если садится ребенок, которого никто не учил, это может плохо закончиться, потому что правил не знают, ездить не умеют, но желание "выпендриться" — оно всегда есть", — считает Роман Ситников.

Эксперт подчёркивает: безопасный вход в мототему возможен только через обучение и закрытые трассы. Свободный доступ к технике без навыков превращает её из "входного билета" в потенциальную угрозу — прежде всего для самих детей.

По его мнению, рынок неизбежно начнут регулировать — слишком большой пласт техники остаётся вне контроля, включая штрафы и правила эксплуатации.

