Кредит Украине завис не на бумаге: у Венгрии нашёлся куда более весомый аргумент

Смена политического курса в Венгрии может неожиданно повлиять на судьбу санкций и финансирования Украины, считает политолог, директор Фонда прогрессивной политики, эксперт по восточной Европе Олег Бондаренко. Эксперт объяснил в эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru, как позиция Будапешта влияет на решения Евросоюза.

История с европейским кредитом Украине, по сути, уперлась не в финансы, а в нефть. По словам эксперта, ключевой фактор — восстановление поставок по нефтепроводу "Дружба", который оказался заблокирован.

"Я думаю, что сейчас очень быстро нефтепровод "Дружба" починится чудесным образом и, соответственно, снимется условие", — считает Олег Бондаренко.

Если нефть снова пойдет в Венгрию, исчезнет и формальный повод тормозить решения по санкциям и кредитной поддержке Киева. В этой логике экономические интересы оказываются сильнее политических деклараций.

При этом, как отмечает эксперт, не стоит ждать резкой смены курса даже при новых политических фигурах.

"Не надо думать, что Мадьяр сейчас займет принципиально иную позицию, чем Виктор Орбан", — отметил Олег Бондаренко.

По его оценке, речь идет о прагматичном подходе, который и определяет действия Будапешта.

Отдельно Бондаренко затронул и разговоры о якобы растущей готовности Европы к войне с Россией.

"Ни одна страна Европы, ни один европейский политик не может желать в здравом уме и твердой памяти войны с Россией", — сказал Олег Бондаренко.

По его мнению, подобные сценарии остаются скорее инструментом давления и запугивания, чем реальной политикой.

На этом фоне реакция Дональда Трампа, который ранее активно поддерживал Орбана, остается неопределенной. Эксперт отмечает, что прогнозировать его шаги — задача почти безнадежная.

