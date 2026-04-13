Мотоиндустрия делает резкий поворот: Мотовесна показала, кто незаметно захватывает рынок

Выставка "Мотовесна" в парке "Патриот" в Москве привлекла более ста тысяч посетителей и задала тон всему мотосезону, отметил независимый эксперт Роман Ситников. О главных новинках и тенденциях он рассказал в эфире программы "Нам по пути" на Pravda. Ru.

В этом году "Мотовесна" впервые прошла в расширенном формате — длилась четыре дня, с четверга по воскресенье. Даже удалённость площадки не отпугнула публику: поток посетителей оказался таким, что выставка фактически стала главным событием сезона для мотоиндустрии.

Но дело не только в масштабах. Экспозиция показала, как стремительно меняется сам рынок. Центральное место заняли китайские бренды — и уже не в роли догоняющих.

"Еще несколько лет назад китайские мотоциклы в России это малокубатурники, то есть до 250 кубов — не выше. Сейчас "китайцы" уже больше литра", — отметил Роман Ситников.

По его словам, техника получила весь набор современных систем: ABS с работой в наклоне, трекшн-контроль, цифровые дисплеи и возможность подключения смартфона. Это уже полноценные конкуренты европейским и японским моделям, а не бюджетная альтернатива.

На выставке были представлены и более амбициозные разработки.

"Компания Benda — это вообще какой-то уникум среди "китайцев". У них все двигатели своей разработки", — сказал Роман Ситников.

Речь идёт о редких для рынка решениях, включая V-образные четырёхцилиндровые моторы. Такие проекты раньше ассоциировались только с топовыми мировыми брендами.

Выставка показала и сдвиг в настроениях покупателей. Всё чаще выбор делается в пользу новых моделей с гарантией, а не подержанной техники из Европы или Японии.

"Многие склоняются в сторону "китайцев", — считает Роман Ситников.

Полная запись программы с Романом Ситниковым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.