Политика шумит, экономика решает: главный секрет устойчивости отношений России и Венгрии

Отношения Москвы и Будапешта вряд ли претерпят резкие изменения даже при смене политических фигур, отметил политолог, директор Фонда прогрессивной политики, эксперт по восточной Европе Олег Бондаренко. О перспективах взаимодействия России и Венгрии, включая энергетические проекты, эксперт рассказал в эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru.

Разговоры о возможном охлаждении между Россией и Венгрией, по оценке эксперта, сильно преувеличены. Будапешт традиционно действует без лишней идеологии — там предпочитают считать выгоду, а не демонстрировать эмоции.

"В Венгрии никогда не были настроения антироссийские. В 1956 году — это реакция на известные события. Венгрия — это такая спокойная региональная сильная нация", — отметил Олег Бондаренко.

Даже смена политической риторики в лице Петера Мадьяра, который говорит о "прагматичных, но не дружественных" отношениях с Москвой, вряд ли приведет к резким шагам. Экономика диктует свои правила — особенно в энергетике.

Ключевой вопрос — проект АЭС "Пакш" с участием "Росатома". Здесь, по мнению эксперта, у Венгрии просто нет пространства для маневра.

"Атомная энергетика — это такая отрасль, в которой нельзя вот так вот взять и поменять подрядчика. Для этого надо полностью начинать все с нуля, технологии отличаются", — считает Олег Бондаренко.

Он добавил, что сам контракт прежде всего выгоден Будапешту, а не Москве. Поэтому ожидать отказа от "Росатома" — значит игнорировать техническую и экономическую реальность.

При этом политическая составляющая все же меняется. Если при Викторе Орбане контакты с Кремлем носили демонстративный характер, то теперь они станут более сдержанными, но не исчезнут.

"Структурно мало что изменится в отношениях Москвы и Будапешта, потому что они носили абсолютно прагматический характер", — сказал Олег Бондаренко.

Отдельно эксперт указал на вероятный пересмотр некоторых политически мотивированных сделок, связанных с прежним руководством Венгрии. Новые власти вряд ли будут получать такие же преференции.

