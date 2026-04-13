Мотоциклы из Китая обгоняют легенды: за низким ценником скрывается сложная игра брендов

Китайские бренды стремительно заняли лидирующие позиции на рынке мотоциклов, вытесняя даже именитые марки, отметил независимый эксперт Роман Ситников. О причинах этого сдвига и роли технологий он рассказал в эфире программы "Нам по пути" на Pravda. Ru.

Рынок мотоциклов за последние годы изменился до неузнаваемости: в топе продаж — бренды, которые еще недавно были малоизвестны широкой аудитории. Однако, как объясняет Роман Ситников, дело не только в доступной цене.

"Тут комплексно. Часть китайских брендов — это фактически китайские деньги плюс, например, европейский бренд Benelli — это известный итальянский бренд", — отметил Роман Ситников.

По его словам, китайские компании активно используют наследие европейской инженерии. Они покупают известные марки, сохраняют разработки и интегрируют их в собственное производство. Иногда схема еще сложнее: ключевые компоненты продолжают разрабатывать в Европе, а сборка переносится в Китай.

Отдельный пример — сотрудничество с BMW. Китайский промышленный гигант Loncin сначала производил двигатели для немецкого концерна, а затем вышел на новый уровень.

"Они стали производить сначала двигатели для BMW, причем до девятьсот кубов включительно — вполне себе серьезные двигатели", — рассказал эксперт.

В результате китайские производители получили не просто доступ к технологиям, а фактически встроились в глобальную цепочку разработки. Это позволило им быстро создать собственные модели, иногда даже более смелые по конфигурации, чем у европейских партнеров.

Такой подход и объясняет резкий скачок: китайские бренды больше не догоняют — они используют уже готовую инженерную базу и масштабируют ее быстрее конкурентов.

